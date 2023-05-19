Российская певица рассказала о невозможности купить квартиру в ипотеку

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что пока не может купить желаемую квартиру в ипотеку

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российская поп-певица Виктория Дайнеко рассказала, что на данный момент не может позволить себе купить в ипотеку квартиру, в которой хотела бы жить. Она поделилась подробностями в интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

На данный момент певица вместе с возлюбленным и дочерью от бывшего мужа проживает в съемном жилье. До этого Дайнеко владела собственной квартирой, но продала ее, так как жилплощадь оказалась маленькой для семьи. Во время разговора артистка оценила свое финансовое положение на пять баллов из 10. По ее словам, пока у нее нет возможности приобрести желаемую квартиру.

«Даже некоторые мои родственники считают, что я миллионер. Но чтобы ты понимала, я еще не заработала на квартиру, которую я бы хотела купить, поэтому арендую. Даже взять в ипотеку квартиру, которую я хочу, я не могу», — отметила Дайнеко.

Ранее российская актриса, звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова захотела найти партнера для совместной выплаты ипотечного кредита. Ради этого она опубликовала несколько фото, сделанных во время отдыха, где позирует на пляже.