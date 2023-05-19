Звезда «Папиных дочек» захотела найти партнера для выплаты ипотеки

Актриса Дарья Мельникова захотела найти партнера для выплаты ипотечного кредита

Российская актриса, звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова захотела найти партнера для совместной выплаты ипотечного кредита. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мельникова опубликовала несколько фото, сделанных во время отдыха, где она позирует на пляже.

«Ну что ж... Ищу партнера для совместной... выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка», — написала актриса.

Ранее звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова рассказала, что после закрытия ипотеки на загородный дом целью накоплений для нее стала покупка другой недвижимости. На данный момент актриса пообещала копить деньги на жилье для дочери, которая пока учится в школе.