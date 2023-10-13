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04:01, 13 октября 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике собственного бренда

Фото: GAL Floripa

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе для собственного бренда GAL Floripa. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 42-летняя манекенщица продемонстрировала фанатам подтянутую фигуру. Для фотосессии знаменитость выбрала шелковый купальник, выполненный в бельевом стиле.

При этом бывший «ангел» Victoria's Secret дополнила свой внешний вид небольшим чокером на шее. Кроме того, она распустила волосы, придав им эффект небрежности.

В сентябре Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Тогда знаменитость пришла на мероприятие, организованное брендом Calzedonia, в черном платье длины макси, прозрачные вставки которого оголяли ее тело. Среди прочего наряд был оформлен глубоким декольте и аппликацией в виде красного цветка.

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    Мария Винар
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