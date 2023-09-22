Бывший «ангел» Victoria's Secret пришла на Неделю моды в оголяющем тело платье

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Бывший «ангел» Victoria's Secret пришла на мероприятие, организованное брендом Calzedonia, в черном платье длины макси, прозрачные вставки которого оголяли ее тело. Среди прочего наряд был оформлен глубоким декольте и аппликацией в виде красного цветка. В руках знаменитость держала маленькую сумку в тон.

В качестве обуви манекенщица предпочла красные туфли на каблуках. Из аксессуаров на ней были массивное кольцо и крупные серьги-кольца. Визажисты нанесли на лицо модели макияж в нюдовых оттенках, а волосы распустили.

В августе американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь.