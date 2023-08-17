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07:30, 17 августа 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы

Фото: Calvin Klein

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. Соответствующие кадры появились в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав оголенную грудь.

Свой образ звезда дополнила укладкой на длинных темных волосах и макияжем. Также она надела остроносые туфли на каблуке, ремень и браслеты.

В июле Кендалл Дженнер снялась в бикини на отдыхе. Модель поделилась серией снимков, на которых она предстала на берегу озера в цветном бикини в полоску, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда распустила длинные волосы и отказалась от макияжа.

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    Екатерина Ештокина
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