Кендалл Дженнер снялась в бикини на отдыхе

Модель Кендалл Дженнер снялась в цветном бикини на берегу озера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном наряде на отдыхе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она предстала на берегу озера в цветном бикини в полоску, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда распустила длинные волосы и отказалась от макияжа. Рядом была запечатлена ее белая холщовая сумка-шопер.

Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом. «Какая же ты красивая», «Кендалл, я тебя люблю», «Очень милая», «Самая красивая модель», «Очень горячая», — высказывались они в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков.

Ранее в июле Дженнер снялась в джинсовом костюме на голое тело. Манекенщица позировала в джинсовом костюме бренда Calvin Klein, состоящем из брюк на высокой посадке и куртки. На размещенных кадрах было видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.