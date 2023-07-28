Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:22, 28 июля 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в бикини на отдыхе

Модель Кендалл Дженнер снялась в цветном бикини на берегу озера

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном наряде на отдыхе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она предстала на берегу озера в цветном бикини в полоску, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда распустила длинные волосы и отказалась от макияжа. Рядом была запечатлена ее белая холщовая сумка-шопер.

Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом. «Какая же ты красивая», «Кендалл, я тебя люблю», «Очень милая», «Самая красивая модель», «Очень горячая», — высказывались они в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков.

Ранее в июле Дженнер снялась в джинсовом костюме на голое тело. Манекенщица позировала в джинсовом костюме бренда Calvin Klein, состоящем из брюк на высокой посадке и куртки. На размещенных кадрах было видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили возможность поездки Путина в Сан-Франциско

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в нижнем белье показала целлюлит на теле

    Власти посоветовали промышленным предприятиям отказаться от iPhone

    Обнаружены новые особенности черных дыр

    Избитая цепью россиянка выжила в подожженном друзьями подвале

    Украинская саблистка сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами

    В Дагестане ребенок получил сотрясение мозга в детсаду

    Мужчина провел 17 лет за решеткой и оказался невиновным

    В Крыму охранник детского сада домогался двух детей

    Названы наиболее убыточные отрасли российской промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости