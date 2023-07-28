Кендалл Дженнер снялась в бикини на отдыхе
Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном наряде на отдыхе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она предстала на берегу озера в цветном бикини в полоску, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда распустила длинные волосы и отказалась от макияжа. Рядом была запечатлена ее белая холщовая сумка-шопер.
Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом. «Какая же ты красивая», «Кендалл, я тебя люблю», «Очень милая», «Самая красивая модель», «Очень горячая», — высказывались они в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков.
Ранее в июле Дженнер снялась в джинсовом костюме на голое тело. Манекенщица позировала в джинсовом костюме бренда Calvin Klein, состоящем из брюк на высокой посадке и куртки. На размещенных кадрах было видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.