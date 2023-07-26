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04:04, 26 июля 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в джинсовом костюме на голое тело

Модель Кендалл Дженнер снялась в джинсовом костюме бренда Calvin Klein на голое тело

Фото: @kulikulikulik

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в наряде на голое тело и порадовала поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она позирует в джинсовом костюме бренда Calvin Klein, состоящем из брюк на высокой посадке и куртки. На размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Фанаты восхитились съемкой Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Никогда раньше не видела, чтобы джинсы так хорошо сидели», «Совершенное тело», «Королева», «Очень горячо», «Красотка», — высказывались они.

В июне Кендалл Дженнер выложила кадры в откровенном образе и подверглась критике в сети. Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков.

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    Мария Винар
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