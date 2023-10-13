На границе с Литвой образовалась огромная пробка

В Калининграде на границе с Литвой образовалась пробка из 120 фур

В Калининграде из-за электронной очереди дальнобойщики стоят на границе третий день. Сейчас в пробке, образовавшейся на пункте пропуска «Чернышевское», стоит около 120 машин, за час на пункт проследовали 5 фур. За сутки большегруз проезжает только полкилометра, пожаловался один из водителей изданию «Подъем».

Дальнобойщики пытаются проехать из Калининграда в Россию через Литву. При этом опоздание по онлайн-брони, введенной 1 сентября, превышает 60 часов. 13 октября на границу заходят только фуры с бронью на 11-е число. Нейтральная сторона пустует, за исключением пары машин, ожидающих ремонта, поделился собеседник издания.

В огромной пробке водителям не раздают воду, туалетов поблизости тоже нет. Многие стоят одновременно в живой очереди и по брони. Совмещенный формат работы очереди был введен 11 октября. В это время сроки доставки грузов подходят к концу, а продукты портятся.

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в беседе с ТАСС обвинил литовскую сторону в умышленном создании очереди на выезд из Калининградской области. По информации российской таможни, литовцы медленно и особенно тщательно проводят досмотр транспорта и грузов, не имея на это резона даже в условиях санкций. Также они оправдывают очереди нехваткой сотрудников.

В июне Польша на границе с Россией начала менять таблички «Калининград» на «Крулевец». Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши заявила, что каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.