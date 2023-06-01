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12:00, 1 июня 2023Мир

В Польше начали менять таблички «Калининград» на «Крулевец»

Gazeta.pl: на российско-польской границе меняют таблички «Калининград» на «Крулевец»

Фото: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Olsztyn

Польша начала менять таблички «Калининград» на «Крулевец» на границе с Россией. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Замена дорожных знаков началась в Варминско-Мазурском воеводстве. Как уточняет газета, всего насчитывается 26 табличек с указанием Калининграда, их намерены поменять.

О решении Варшавы переименовать Калининград в Крулевец стало известно 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши заявила, что каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу, сказал, что это даже не русофобия, а граничащие с безумием процессы. На действия Варшавы также отреагировали в Калининградской области. В областном правительстве назвали переименование инсинуацией.

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    Алина Гончарова
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