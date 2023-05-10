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13:32, 10 мая 2023Россия

В Калининграде отреагировали на решение Польши переименовать город в Крулевец

Власти Калининграда назвали инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Калининградской области назвали инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец. Об этом сообщили в областном правительстве, передает ТАСС.

«У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским», — сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Он добавил, что российские власти придерживаются официальных топонимов, чего и требуют от других.

О решении Польши стало известно в среду, 10 мая. Тогда комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения соседнего российского города. Там уточнили, что каждая страна может использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

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Анастасия Шейкина
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