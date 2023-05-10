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13:06, 10 мая 2023Мир

В Польше решили переименовать соседний российский город

Interia: полякам рекомендовали называть российский Калининград Крулевцем

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения соседнего российского города. Об этом сообщает портал Interia.

Уточняется, что жителям страны рекомендовано использовать для этого польское название Крулевец. Кроме того, Калининградскую область рекомендуется называть Крулевецкой.

«Каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, на своем языке, однако ее нельзя заставить использовать неприемлемые имена на своем языке», — подчеркнули в комиссии. Решение начало действовать со дня его объявления — со вторника, 9 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

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Варвара Кошечкина
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