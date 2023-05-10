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13:43, 10 мая 2023Россия

В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Песков назвал граничащим с безумием переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец является процессом, граничащим с безумием. Об этом, реагируя на действия Варшавы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», — сказал пресс-секретарь президента.

О решении Варшавы стало известно в среду, 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения соседнего российского города. Там уточнили, что каждая страна может использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

На действия Варшавы также отреагировали в Калининградской области. В областном правительстве назвали переименование инсинуацией, подчеркнув, что Россия не называет Гданьск Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским.

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Анастасия Шейкина
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