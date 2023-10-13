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16:10, 13 октября 2023Экономика

Дефицит мигрантов в общепите объяснили

Ресторанный омбудсмен Миронов: мигранты потеряли интерес к работе в общепите

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российский общепит испытывает дефицит квалифицированных работников из-за проблем и препятствий в миграционном законодательстве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

«У нас жесткое миграционное законодательство: когда мигрант приезжает в Россию он устраивается и получает документы скорее вопреки, а не благодаря. В результате самые трудоспособные, обученные и интересные нам кадры в Россию не едут. Они едут в другие страны, где проще с миграционным законодательством и нет таких препонов», — объяснил он. Поэтому квалифицированные иностранные граждане потеряли интерес к работе в общепите, а в российские рестораны зачастую устраиваются те из них, кто не знают русского языка и не умеют работать, добавил Миронов.

При этом компенсировать нехватку сотрудников за счет россиян невозможно, так как рабочих рук в стране физически не хватает, продолжил омбудсмен. «В Москве нулевая безработица, поэтому любой подъем зарплат ничего не дает. Нет той лавочки, где сидят российские повара и официанты, которые ждут, когда ресторан поднимет зарплату, чтобы встать и пойти на работу» — сказал он. По мнению Миронова, рост зарплат только перетягивает сотрудников из одного заведения в другое, что в конечном итоге приводит к росту цен в меню.

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Для решения проблему необходимо пересмотреть текущее законодательство и стимулировать своих граждан обучаться ресторанному делу, предложил он. «То обучение, которое у нас есть в колледжах, обеспечивает порядка двух процентов от потребности рынка. Это слишком мало», — подчеркнул омбудсмен.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские рестораторы начали активно завлекать на работу трудовых мигрантов из стран СНГ. Например, «Якитория» разместила на ТВ Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории России, а «Шоколадница» наняла подборщика вакансий в странах СНГ.

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