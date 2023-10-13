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09:38, 13 октября 2023Экономика

В Россию начали заманивать трудовых мигрантов

Ресторанный бизнес стремится вернуть трудовых мигрантов в Россию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские рестораторы начали активно завлекать на работу трудовых мигрантов из стран СНГ, об этом пишет газета «Известия».

Из-за дефицита специалистов, который сложился за последний год в результате роста курса валют и подорожания авиаперелетов, сети стали активно заманивать поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Например, «Якитория» разместила на ТВ Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории России, а «Шоколадница» наняла подборщика вакансий в странах СНГ.

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«Рабочий персонал — в лидерах по уровню дефицита, работодателям фактически не из кого выбирать, и они вынуждены конкурировать за одних и тех же людей не только в своей отрасли, но и с компаниями из смежных отраслей», — констатировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности портала Наталья Данина. Конкуренция при этом приводит к вынужденному росту зарплат: с начала года компании проиндексировали выплаты дефицитному персоналу на 16 процентов. А спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита вырос на 75 процентов.

Как показало недавнее исследование Института Гайдара, за первое полугодие 2023-го в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года. Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. При этом реже приезжать в Россию стали граждане почти всех государств СНГ. Сокращение притока мигрантов усугубляет дефицит кадров. Сильнее всего не хватает рабочих рук в сферах с массовым наймом, где необходим рабочий и обслуживающий персонал — транспорт, розничная торговля, производство и строительство.

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    Платон Щукин
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