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11:43, 4 октября 2023Экономика

России предсказали рост нехватки рабочих рук

hh.ru: сильнее всего в России не хватает рабочего и обслуживающего персонала

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Осенью в России может продолжиться сокращение числа активных резюме и рост количества вакансий. Такую тенденцию на рынке труда предсказали участники сессий конференции hh.ru «HR-Digital 2023», пишет «Коммерсантъ».

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, сильнее всего не хватает рабочих рук в сферах с массовым наймом, где необходим рабочий и обслуживающий персонал — транспорт, розничная торговля, производство, строительство. Кроме того, усиливается дефицит «белых воротничков» (офисных работников).

Все больше россиян теряют интерес к поиску новой работы, так как удовлетворены текущим рабочим местом и сомневаются, что на рынке есть варианты лучше. Так, совокупный показатель настроения работников на российском рынке труда в третьем квартале, индекс самочувствия соискателя, вырос до плюс 0,037 пункта. Индекс стабильности на текущем месте работы оказался максимальным за всю историю наблюдений — 0,45 пункта.

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Такой настрой соискателей вкупе с рекордным спросом на рабочую силу в экономике может привести к усложнению найма для компаний. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), совокупный спрос на рабочие места достиг рекордной с начала 2020 года отметки в 75,7 миллиона человек. При этом российская промышленность сохраняет «высокие — практически рекордные» планы по дальнейшему набору сотрудников, отметили в лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара.

От этой ситуации могут выиграть HR-специалисты — из-за кадровых проблем компании меняют свое отношение к этим подразделениям. Роль HR-департаментов в структуре предприятий будет расти, считают эксперты.

Дефицит кадров усугубляет сокращение притока мигрантов. За первое полугодие 2023 года в Россию въехали/a> на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года (минус 15 процентов), сообщал Институт Гайдара. Эта тенденция особенно негативна для традиционных отраслей занятости иностранцев — строительства, логистики, общепита и ЖКХ.

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    Софья Ермакова
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