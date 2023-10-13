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18:54, 13 октября 2023Из жизни

Пассажиры спасли упавшую под поезд собаку

Daily Mail: в Шотландии пассажиры спасли упавшую под поезд собаку

В шотландском городе Глазго пассажиры спасли домашнюю собаку, упавшую на железнодорожные пути. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что пес упал под поезд после того, как у него отстегнулся ошейник. Пассажиры, стоявшие на платформе железнодорожной станции, тут же бросились на помощь. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как несколько человек залезают под поезд, чтобы вытащить собаку.

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Через некоторое время пассажирам удалось достать пса. Напуганная собака попыталась убежать, однако прохожие остановили и успокоили ее. Мгновение спустя хозяйка животного снова надела на него ошейник.

Многие пользователи сети похвалили пассажиров за храбрость и неравнодушие. «Просто потрясающе, молодцы. Горжусь тем, что я шотландец», — пишет один человек.

Ранее сообщалось, что девушка из США собиралась побить личный рекорд на марафонской дистанции, но отказалась от своей цели ради бездомного котенка. Она увидела грязного и испуганного зверька и решила его спасти.

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    Алиса Удовик
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