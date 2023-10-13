Daily Mail: в Шотландии пассажиры спасли упавшую под поезд собаку

В шотландском городе Глазго пассажиры спасли домашнюю собаку, упавшую на железнодорожные пути. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что пес упал под поезд после того, как у него отстегнулся ошейник. Пассажиры, стоявшие на платформе железнодорожной станции, тут же бросились на помощь. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как несколько человек залезают под поезд, чтобы вытащить собаку.

Через некоторое время пассажирам удалось достать пса. Напуганная собака попыталась убежать, однако прохожие остановили и успокоили ее. Мгновение спустя хозяйка животного снова надела на него ошейник.

Многие пользователи сети похвалили пассажиров за храбрость и неравнодушие. «Просто потрясающе, молодцы. Горжусь тем, что я шотландец», — пишет один человек.

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