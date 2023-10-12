Девушка прервала марафонский забег ради спасения котенка

В США бегунья отказалась от рекорда на марафоне ради спасения котенка

Девушка из США собиралась побить личный рекорд на марафонской дистанции, но отказалась от своей цели ради бездомного котенка. Об этом пишет Insider.

26-летняя Сара Бохан из Бостона участвовала в забеге Чикагского марафона в составе команды Team PAWS Chicago — организации, которая занимается спасением здоровых животных от усыпления. Девушка намеревалась поставить новый личный рекорд, но, когда до финиша оставалось около восьми километров, она заметила что-то белое на тротуаре. Присмотревшись, она поняла, что это котенок.

«Котенок был грязный, испуганный и худой, по всей видимости, его разлучили с матерью. Когда я взяла его на руки, я почувствовала колтуны и поняла, что он бездомный», — рассказала Бохан журналистам. Она не смогла пройти мимо, прервала гонку, снизила темп и стала предлагать зрителям приютить малыша. По пути она нагнала немецкую бегунью Джиа Нигро, которая вместе с Бохан начала искать котенку новый дом. Им удалось найти болельщика, который вызвался быть хозяином животного и забрал его.

Завершив свою миссию, Бохан и Нигро вместе добежали дистанцию. По пути девушки встретили травмированного марафонца из Германии и помогли ему пересечь финишную линию.

Ранее сообщалось, что в Канаде сотрудники дилерского центра спасли раненого котенка, застрявшего под капотом машины клиента. Лапа животного попала в двигатель автомобиля.