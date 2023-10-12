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16:38, 12 октября 2023Из жизни

Девушка прервала марафонский забег ради спасения котенка

В США бегунья отказалась от рекорда на марафоне ради спасения котенка

Фото: @nigrogia

Девушка из США собиралась побить личный рекорд на марафонской дистанции, но отказалась от своей цели ради бездомного котенка. Об этом пишет Insider.

26-летняя Сара Бохан из Бостона участвовала в забеге Чикагского марафона в составе команды Team PAWS Chicago — организации, которая занимается спасением здоровых животных от усыпления. Девушка намеревалась поставить новый личный рекорд, но, когда до финиша оставалось около восьми километров, она заметила что-то белое на тротуаре. Присмотревшись, она поняла, что это котенок.

«Котенок был грязный, испуганный и худой, по всей видимости, его разлучили с матерью. Когда я взяла его на руки, я почувствовала колтуны и поняла, что он бездомный», — рассказала Бохан журналистам. Она не смогла пройти мимо, прервала гонку, снизила темп и стала предлагать зрителям приютить малыша. По пути она нагнала немецкую бегунью Джиа Нигро, которая вместе с Бохан начала искать котенку новый дом. Им удалось найти болельщика, который вызвался быть хозяином животного и забрал его.

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Завершив свою миссию, Бохан и Нигро вместе добежали дистанцию. По пути девушки встретили травмированного марафонца из Германии и помогли ему пересечь финишную линию.

Ранее сообщалось, что в Канаде сотрудники дилерского центра спасли раненого котенка, застрявшего под капотом машины клиента. Лапа животного попала в двигатель автомобиля.

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    Антонина Черташ
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