Девушка прервала марафонский забег ради спасения котенка
Девушка из США собиралась побить личный рекорд на марафонской дистанции, но отказалась от своей цели ради бездомного котенка. Об этом пишет Insider.
26-летняя Сара Бохан из Бостона участвовала в забеге Чикагского марафона в составе команды Team PAWS Chicago — организации, которая занимается спасением здоровых животных от усыпления. Девушка намеревалась поставить новый личный рекорд, но, когда до финиша оставалось около восьми километров, она заметила что-то белое на тротуаре. Присмотревшись, она поняла, что это котенок.
«Котенок был грязный, испуганный и худой, по всей видимости, его разлучили с матерью. Когда я взяла его на руки, я почувствовала колтуны и поняла, что он бездомный», — рассказала Бохан журналистам. Она не смогла пройти мимо, прервала гонку, снизила темп и стала предлагать зрителям приютить малыша. По пути она нагнала немецкую бегунью Джиа Нигро, которая вместе с Бохан начала искать котенку новый дом. Им удалось найти болельщика, который вызвался быть хозяином животного и забрал его.
Завершив свою миссию, Бохан и Нигро вместе добежали дистанцию. По пути девушки встретили травмированного марафонца из Германии и помогли ему пересечь финишную линию.
Ранее сообщалось, что в Канаде сотрудники дилерского центра спасли раненого котенка, застрявшего под капотом машины клиента. Лапа животного попала в двигатель автомобиля.