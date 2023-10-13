Джо Джонас отозвал иск о разводе с Софи Тернер, но пара все равно расстанется

34-летний музыкант Джо Джонас отозвал иск о разводе со звездой сериала «Игра Престолов», 27-летней актрисой Софи Тернер. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, пара все равно собирается развестись, живет по отдельности, однако артистам удалось урегулировать основные вопросы в досудебном порядке и теперь они будут стремиться разрешать споры полюбовно, между собой. Судебное дело о разводе музыканта и актрисы, которое началось в Майами, прекращено.

Бывшие возлюбленные также договорились о совместной опеке над детьми — двое дочерей артистов будут проживать по две недели у каждого из родителей. Джонас возьмет детей в свой гастрольный тур, а Тернер отпразднует с ними Рождество в Великобритании.

Ранее Джо Джонас отреагировал на слухи о причинах развода со звездой «Игры престолов». До этого он официально подал на развод с Софи Тернер. Отмечалось, что в 2019 году между супругами был заключен брачный договор, детали которого не раскрываются.