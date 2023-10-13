Российский контрактник не вернулся в часть во время мобилизации и получил срок

Россиянин не вернулся в воинскую часть Тюменского гарнизона и получил шесть лет

В Свердловской области к шести годам колонии приговорили российского контрактника, не вернувшегося на службу без уважительных причин. Об этом сообщает URA.

Как установил суд, в период мобилизации россиянин больше месяца не возвращался в воинскую часть Тюменского гарнизона. После вынесенного бойцу приговора со всем личным составом воинской части провели профилактическую беседу.

25 сентября в Красноярском крае к полутора годам колонии приговорили рядового воинской части, уклонившегося от воинской службы. Осужденный после положенного отпуска решил не возвращаться в воинскую часть в Кемеровской области, а продолжил отдыхать в своем селе в Красноярском крае.