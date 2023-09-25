Российский военный не вернулся из отпуска в воинскую часть и получил срок

В Красноярском крае не вернувшийся из отпуска военный получил срок

В Красноярском крае к полутора годам колонии приговорили рядового российской воинской части, уклонившегося от воинской службы. Об этом в понедельник, 25 сентября, «Ленте.ру» «сообщили» в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

Как установил суд, осужденный после положенного отпуска решил не возвращаться в воинскую часть в Кемеровской области, а продолжил отдыхать в своем селе в Красноярском крае. Лишь несколько месяцев спустя он явился в военный следственный отдел Красноярска, где заявил о себе, после чего был взят под стражу. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

27 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор контрактнику Данилу Чурюмову, которого Севастопольский гарнизонный суд обвинил в дезертирстве и отправил в колонию строгого режима на пять с половиной лет.