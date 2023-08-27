Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию

«Ъ»: контрактника Чурюмова приговорили к 5,5 года колонии за побег из зоны СВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор контрактнику Данилу Чурюмову, которого Севастопольский гарнизонный суд обвинил в дезертирстве и отправил в колонию строгого режима на пять с половиной лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в январе 2023 года Чурюмов с заряженным автоматом Калашникова сбежал с пункта временной дислокации в зоне специальной военной операции (СВО) в Херсонской области без уважительных причин и отправился домой в Крым. Отправившиеся на его поиски военные позже нашли оружие в траве возле дороги в населенном пункте, где он нес дежурство.

До контрольно-пропускного пункта в Армянске контрактника довез на автомобиле знакомый. Чурюмов пытался пройти КПП в гражданской одежде, но его задержали и передали военным следователям. Военного обвинили в дезертирстве и поместили на гауптвахту. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Сначала Чурюмов не признал свою вину и обжаловал приговор, однако в ходе разбирательства в апелляционной инстанции раскаялся и выразил готовность продолжить службу после предоставления ему отпуска. Защита военного утверждала, что Чурюмов был вынужден покинуть расположение из-за полученной контузии и госпитализации матери. Однако Южный военный суд оставил первоначальный приговор в силе, сочтя его обоснованным и справедливым.

Ранее участника СВО из Горноуральского городского округа объявили дезертиром из-за одной бюрократической ошибки со стороны начальства. Российский солдат приехал в отпуск домой на две недели. Тогда же у него родилась дочь. После отпуска мужчину вместе с сослуживцами перевели в другую часть, но военному об этом никто не сказал. Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте.