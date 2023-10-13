Экономист назвал преимущества для стран в СНГ

Экономист Ткаченко назвал СНГ международной организацией верхнего уровня

Для стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ), открывается много международных преимуществ. Об этом «Известиям» заявил доктор экономических наук и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Одним из таких преимуществ Ткаченко назвал возможность диалога с партнерами. По его словам, СНГ на данный момент является единственной интеграционной площадкой, где страны-участницы могут обсудить вопросы внешней политики, безопасности и борьбы с терроризмом. Эксперт отметил, что такого диалога нет в Евразийском экономическом союзе. Он добавил, что расхождения во мнениях не мешают развитию союзнических отношений между странами.

«Так что можно сказать, что это международная организация верхнего уровня по отношению ко всем другим на пространстве бывшего Советского Союза. В СНГ нет каких-то глубоких интеграционных проектов, но зато есть, к примеру, межпарламентская ассамблея, и в ее рамках также сотрудничают политические партии и парламенты», — объяснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ. По его словам, он созванивался с премьер-министром республики Николом Пашиняном и обсуждал саммит СНГ в столице Киргизии Бишкеке. Пашинян не поехал на саммит, так как вместо этого должен был посетить инаугурацию нового мэра Еревана Тиграна Авиняна.