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12:14, 13 октября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал ее колонией Запада

Экс-премьер Украины Азаров: страна стала полностью зависимой колонией Запада
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Украина стала колонией Запада, которая полностью зависима от его финансовой помощи. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он сказал, что для выживания Украине нужно 32 миллиарда долларов помощи. По оценкам Международного валютного фонда, это на три миллиарда больше, чем рассчитывали предоставить Киеву.

Азаров сделал вывод, что Украина полностью зависима от Запада, и ее бюджет на 80 процентов наполняется за счет иностранных траншей.

«А кто платит, тот и управляет своей колонией», — сделал вывод бывший премьер-министр Украины.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев признал, что Запад покрывает все невоенные расходы Украины. Он уточнил, что финансы уходят на социальную сферу, в том числе медицину, образование и обслуживание долга, также это касается бюджетных госпрограмм и ипотеки.

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    Александр Слабиев
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