Эстонский премьер признался в опасениях из-за мигрантов

Премьер Эстонии Каллас опасается роста количества мигрантов

Европе грозит рост количества мигрантов и ухудшение безопасности из-за конфликта в Израиле. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ее слова ТАСС со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Она заявила, что во многих странах растет число мусульман. А на фоне военного конфликта, который разворачивается в Израиле, их количество может вырасти еще сильнее.

Каллас признала, что это может ухудшить безопасность, если конфликт распространится и на другие страны на Ближнем Востоке. «Это очень тревожно. Мы должны обмениваться информацией, чтобы быть готовыми и оставаться начеку», — признала она.

Ранее экс-советник 46-го президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн признал угрозу безопасности стране из-за наплыва мигрантов. По его словам, Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности.