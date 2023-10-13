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14:06, 13 октября 2023Мир

В США указали на угрозу нацбезопасности от катастрофического наплыва мигрантов

Экс-советник Трампа Флинн: мигранты угрожают национальной безопасности США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Катастрофический наплыв мигрантов, который стал причиной миграционного кризиса в стране, угрожает национальной безопасности США. Об этом заявил экс-советник 46-го президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, его публикация доступна в социальной сети X.

«Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности, приставленной, как нож, к горлу каждого американца... [Мигранты] прибывают со всех уголков земного шара, включая государства Ближнего Востока и Северной Африки, которые спонсируют терроризм, включая Сирию, Ирак, Иран и палестинские территории. И никто понятия не имеет, кто они такие», — говорится в сообщении.

Флинн заявил, что с начала президентства Джо Байдена в страну въехало до десяти миллионов иностранцев, а также призвал американские власти немедленно остановить поток мигрантов.

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Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля, прошедший в Берлине 7-8 октября, говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран. По его мнению, большое количество мигрантов не желает интегрироваться в общество той страны, в которой они проживают теперь, вместо этого предпочитая существовать внутри своих этнических и религиозных групп.

25 сентября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в стране из-за мигрантов. Он отметил, что речь идет, в частности, о совершаемых иностранцами преступлениях и их конфликтах с местным населением.

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    Виктория Кондратьева
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