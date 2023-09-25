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18:56, 25 сентября 2023Россия

Медведев предупредил о связанной с мигрантами опасности

Медведев: в России нельзя допустить дестабилизации из-за мигрантов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в стране из-за мигрантов. О связанной с иностранными гражданами опасности он рассказал на заседании комиссии ведомства по миграционной политике, передает ТАСС.

«Пребывание сотен тысяч мигрантов в российских регионах порождает ряд существенных проблем», — указал Медведев. Он отметил, что речь идет, в частности, о совершаемых иностранцами преступлениях и их конфликтах с местным населением.

Такие случаи вызывают большой резонанс и подрывают общественно-политическое благополучие, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев рассказал о школьных классах, в которых каждых пятый ученик не говорит по-русски. По его словам, в классы попадают дети мигрантов, которые не в состоянии обучаться на русском языке. Такое положение приводит к обособлению детей и проявлениям агрессии, подчеркнул он.

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    Алан Босиков
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