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06:26, 13 октября 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии предсказала длительность конфликта в Газе

Кнайсль: Израиль может надолго застрять в Газе при проведении наземной операции
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что последняя эскалация палестино-израильского конфликта может выйти за нынешнюю зону конфликта — на два или три фронта. Ее слова приводит РИА Новости.

На полях Российской энергетической недели Кнайсль предсказала длительность конфликта в Газе и подчеркнула, что Израиль может надолго застрять в Газе при проведении наземной операции.

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«Если они отправятся в сектор Газа, что будет дальше? Застрять, как на юге Ливана, на десятилетия? Я не совсем уверена, что Израиль действительно осмелится», — отметила она.

Ранее Кнайсль назвала кризис на Ближнем Востоке глобальнее и важнее украинского. «Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему», — отметила она.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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