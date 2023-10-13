Экс-глава МИД Австрии предсказала длительность конфликта в Газе

Кнайсль: Израиль может надолго застрять в Газе при проведении наземной операции

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что последняя эскалация палестино-израильского конфликта может выйти за нынешнюю зону конфликта — на два или три фронта. Ее слова приводит РИА Новости.

На полях Российской энергетической недели Кнайсль предсказала длительность конфликта в Газе и подчеркнула, что Израиль может надолго застрять в Газе при проведении наземной операции.

«Если они отправятся в сектор Газа, что будет дальше? Застрять, как на юге Ливана, на десятилетия? Я не совсем уверена, что Израиль действительно осмелится», — отметила она.

Ранее Кнайсль назвала кризис на Ближнем Востоке глобальнее и важнее украинского. «Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему», — отметила она.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

