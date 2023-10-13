Кризис на Ближнем Востоке назвали важнее конфликта на Украине

Кнайсль назвала кризис на Ближнем Востоке глобальнее украинского

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прокомментировала текущий конфликт Палестины и Израиля. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

На полях Российской энергетической недели Кнайсль назвала кризис на Ближнем Востоке глобальнее и важнее украинского.

«Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему… Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — отметила она.

Ранее Кнайсль рассказала об ошибке Запада в борьбе с Россией. По ее мнению, доктрина «Россию надо победить в военном плане» ошибочна. «Маргарет Тэтчер была бескомпромиссной женщиной, и она задала такой курс», — подчеркнула Кнайсль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

