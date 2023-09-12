Экс-глава МИД Австрии рассказала об ошибке Запада в борьбе с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: стремление Запада победить Россию ошибочно

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что стремление Запада победить Россию на поле боя является ошибочным. Об этом она сообщила в рамках Восточного экономического форума, передает «Известия».

«Я уверена, что Запад совершает фундаментальную ошибку своей доктриной "Россию надо победить в военном плане". Маргарет Тэтчер была бескомпромиссной женщиной, и она задала такой курс», — заявила экс-министр.

Она отметила, что западные державы не задумываются о возможных последствиях такой политики и не имеют резервных планов на случай победы России в украинском конфликте.

Также Кнайсль добавила, что сожалеет о проводимой властями Австрии политики в отношении России. По ее мнению, антироссийские настроения пронизывают не только правительство, но и австрийское общество.

Ранее экс-министр поспорила с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Она заявила, что совершенно не согласна с мнением Киссинджера о необходимости вступления Украины в НАТО для прекращения конфликта.

Кнайсль обратила внимание, что экс-госсекретарь США «сам изменил свою позицию на 180 градусов», так как еще в начале прошлого года он называл возможное членство Украины в оборонном блоке причиной кризиса.