Глава МИД Ирана прибыл в Ливан и встретился в главой «Хезболлы»

IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиан встретился в главой «Хезболлы» в Ливане

В рамках турне по странам Ближнего Востока министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан прибыл в Ливан, где встретился в главой «Хезболлы». Об этом сообщает IRNA.

По прибытии в Бейрут министр заявил, что Иран и другие исламские страны не потерпят преступлений Израиля против народа Газы и будет продолжать оказывать мощную поддержку сопротивлению. «Завтра мы продолжим консультации с иракскими властями и правительством Ливана о ситуации в Газе и военных преступлениях сионистского режима», — сказал он.

После этого министр провел встречу с главой «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой в Бейруте.

Ранее Абдоллахиан допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля. По его словам, прекращение подачи электричества и воды в секторе Газа является военным преступлением, а открытие второго фронта остается вероятным.