Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 13 октября 2023Мир

Глава МИД Ирана прибыл в Ливан и встретился в главой «Хезболлы»

IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиан встретился в главой «Хезболлы» в Ливане

Фото: Hezbollah Media Office / Handout / Reuters

В рамках турне по странам Ближнего Востока министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан прибыл в Ливан, где встретился в главой «Хезболлы». Об этом сообщает IRNA.

По прибытии в Бейрут министр заявил, что Иран и другие исламские страны не потерпят преступлений Израиля против народа Газы и будет продолжать оказывать мощную поддержку сопротивлению. «Завтра мы продолжим консультации с иракскими властями и правительством Ливана о ситуации в Газе и военных преступлениях сионистского режима», — сказал он.

После этого министр провел встречу с главой «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой в Бейруте.

Ранее Абдоллахиан допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля. По его словам, прекращение подачи электричества и воды в секторе Газа является военным преступлением, а открытие второго фронта остается вероятным.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

    Стали известны подробности побега украинского футболиста «Шахтера» в Россию

    Жители российского города показали детей в противогазах и пожаловались на завод

    Заморившие дочь голодом россияне-веганы получили сотни тысяч рублей субсидий

    Стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем

    Отдыхавшие в Израиле россияне вернулись на родину

    Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из спортзала

    Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за волшебной палочки Гарри Поттера

    Дима Билан вышел на связь после госпитализации

    Роман Костомаров поделился подробностями предстоящей пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости