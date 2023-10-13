Иран допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

МИД Ирана допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире ливанского телеканала al-Mayadeen допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — отметил министр.

Абдоллахиан добавил, что Иран продолжит поддерживать «силы сопротивления» политически и информационно при помощи СМИ.

Он также назвал военным преступлением прекращение подачи электричества и воды в сектора Газа, подчеркнув, что Израиль и «его спонсоры» ответят за агрессию в отношении палестинцев.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте. В Вашингтоне также выразили озабоченность в отношении Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

