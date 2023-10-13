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08:34, 13 октября 2023Забота о себе

Названы ежедневные разрушающие сексуальную жизнь привычки

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Несколько ежедневных привычек могут привести к эректильной дисфункции у мужчин, предупредил профессор Джефф Хакетт. Разрушающие сексуальную жизнь привычки он назвал в беседе с Huffington Post.

Значительно, рассказал Хакетт, на мужское здоровье влияет любовь к жирной еде. «Нездоровая пища забивает артерии, приводя к атеросклерозу. Сосуды сужаются, приток крови к пенису уменьшается, поэтому достичь эрекции становится трудно», — объяснил он.

Также, продолжил он, к эректильной дисфункции может привести любовь к сладкому и алкоголю. «Алкоголь повышает кровяное давление и уровень холестерина, а уровень тестостерона снижает. Это может привести к нарушению эрекции, снижению сексуального влечения и трудностям с достижением оргазма», — сказал Хакетт.

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Кроме того, предупредил профессор, на потенцию негативно влияет курение, так как из-за него ухудшается кровообращение в мелких кровеносных сосудах. Еще одним негативным фактором он назвал стресс: во время стресса уровень гормона адреналина повышается, а половые гормоны, особенно тестостерон, вырабатываются хуже, объяснил он.

Ранее психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова высказала свое мнение о важности размера гениталий для хорошего секса. Грязнова заявила, что мнение о том, что мужской половой член должен быть большими, навязано индустрией порно.

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    Александра Лисица
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