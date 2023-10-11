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05:15, 11 октября 2023Забота о себе

Сексолог высказалась о важности размера полового члена

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Удовольствие женщины в постели напрямую никак не связано с длиной и толщиной полового члена мужчины, заявила психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. Свое мнение о важности размера гениталий для хорошего секса она высказала в беседе с «Лентой.ру».

Грязнова заявила, что мнение о том, что мужские гениталии должны быть большими, навязано индустрией порно. Именно из-за этого мужчинам часто кажется, что женское удовольствие напрямую связано с длиной и их толщиной полового члена. Однако, по словам психолога, это не так.

От 12 до 15
сантиметров

по статистике, составляет средний размер пениса в эрегированном состоянии. Микропенисом же считается половой член, который в возбужденном состоянии достигает менее 5-7 сантиметров в длину

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Грязнова подчеркнула, в сексе многое зависит от сочетания различных элементов: хорошей прелюдии, обстановки, должного возбуждения, смены поз и умения взаимодействовать с партнером в процессе близости.

Большинство женщин считают размер члена не главным, для них гораздо важнее, насколько умело мужчина им пользуется. Согласно исследованиям, во время секса большинство женщин не чувствуют существенной разницы в длине полового члена. При этом большинство из них отмечали, что, чем больше толщина пениса, тем выше удовольствие

Елена Грязновапсихолог-сексолог

В то же время, как отметила психолог, зачастую женщины жалуются, что длина члена свыше 16 сантиметров для них слишком большая и некомфортная во время длительного коитуса.

Ранее секс-коуч Паулина Теннер назвала секс-позиции, подходящие для пожилых пар. Одной из лучших она считает классическую миссионерскую позицию или ее вариацию, в которой женщина лежит на спине, свесив ноги, а мужчина проникает в нее стоя.

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    Наталья Обрядина
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