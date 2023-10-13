Россиянин занялся сбытом наркотиков по заданию с Украины

В Хакасии ФСБ уличила москвича в сбыте наркотиков по заданию с Украины

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который приехал в регион сбывать наркотики по заданию украинского интернет-магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность 21-летнего москвича, намеревавшегося организовать в республике сеть распространения запрещенных веществ. Соответствующее задание он получил с Украины. Молодой человек собирался обустроить тайники для закладок наркотиков. У него изъято 500 граммов мефедрона.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время правоохранительные органы выясняют его сообщников.

Ранее сообщалось, что с сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставки украинских синтетических наркотиков.