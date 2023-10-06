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10:03, 6 октября 2023Силовые структуры

ФСБ рассказала о пресечении схем поставок украинских синтетических наркотиков

ФСБ пресекла 11 схем поставок украинских синстетических наркотиков через ЕС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

С сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков. Об этом в пятницу, 6 октября, со ссылкой на ФСБ России сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, поставки шли в Россию транзитом через страны Европейского союза (ЕС). С сентября 2022 года по настоящее время изъято почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине.

5 октября во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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    Владимир Седов
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