Силовые структуры
ФСБ рассказала о пресечении схем поставок украинских синтетических наркотиков
ФСБ пресекла 11 схем поставок украинских синстетических наркотиков через ЕС
С сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков. Об этом в пятницу, 6 октября, со ссылкой на ФСБ России сообщает «Интерфакс».
По данным ФСБ, поставки шли в Россию транзитом через страны Европейского союза (ЕС). С сентября 2022 года по настоящее время изъято почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине.
5 октября во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.