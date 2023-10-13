Тактику ХАМАС назвали похожей на действия ИГИЛ

Политолог Перенджиев заявил о сходстве тактик ХАМАС и ИГИЛ

ХАМАС может быть связан с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), на это указывает сходство тактик двух группировок. В частности, речь идет о способе нападения на Израиль, который избрал ХАМАС 7 октября. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«У ХАМАС могут быть значительные людские ресурсы. Это уже не та организация, что была лет 6-7 назад. Сейчас ХАМАС имеет определенные связи с ИГИЛ — я делаю этот вывод, исходя из тактики, которая была применена против Израиля. Она во многом похожа на тактику ИГИЛ в Сирии. Речь о применении так называемых "облачных технологий" в боевых действиях, когда в наступление идут не крупные подразделения, а боевики проникают на территорию поодиночке или совсем малыми группами, скапливаясь затем в одном месте», — сказал Перенджиев.

Политолог также напомнил, что, когда террористы проникали в сирийские города, они блокировали защищавшие их воинские части. Тогда военные были вынуждены защищать самих себя, а город сдавался фактически без боя. В случае Израиля этот способ оказался не совсем успешным, поскольку армия страны состоит из подвижных групп вне частей, что помогло достаточно быстро выбить боевиков из населенных пунктов.

Тем не менее, ХАМАС все равно успел принести много ужаса на этих территориях. Да, такого "успеха", как ИГИЛ, добиться не удалось, но эта тактика все равно нанесла серьезный урон Александр Перенджиев военный политолог

Перенджиев также заметил, что полностью уничтожить ХАМАС будет достаточно непросто: боевики могут затаиться, и, когда армия Израиля решит, что группировка полностью уничтожена, снова нанесут удар.

«Израиль, считая, что весь ХАМАС находится в сектора Газа, будет бить только по мирным жителям. Но основная часть боевиков может находиться в скрытых местах самого Израиля. Есть вероятность, что, когда страна объявит, что она полностью подавила террористов, они снова появятся в самом Израиле. Думать, что полностью разбомбив сектор Газа можно одержать победу, — большое преувеличение», — заключил военный политолог.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что главными целями Израиля на данный момент является возврат заложников, захваченных в ходе атаки боевиков ХАМАС, и уничтожение этой палестинской радикальной организации.