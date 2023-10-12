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11:34, 12 октября 2023Мир

Названы цели Израиля в борьбе против ХАМАС

Посол Бен Цви назвал уничтожение ХАМАС и возврат заложников приоритетом Израиля

Фото: Ilan Assayag /JINI / Xinhua / Globallookpress.com

Главными целями Израиля на данный момент является возврат заложников, захваченных в ходе атаки боевиков ХАМАС и уничтожение этой палестинской радикальной организации, как это было в случае с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация) Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда мы говорим о наших главных целях, то [в данном случае] они такие же, какие были в случае с ИГИЛ. [Мы нацелены на то, чтобы] уничтожить эту террористическую организацию. С ИГИЛ был довольно неплохой успех, все мировое сообщество объединилось вокруг этой цели, и сейчас наша задача та же. Вторая задача — освободить всех заложников, которые находятся в руках ХАМАС», — назвал посол главные приоритеты израильских властей.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля и захватило более 150 израильских заложников, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа в рамках масштабной операции по уничтожению ХАМАС.

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    Виктория Кондратьева
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