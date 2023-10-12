Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля

Takvim: Турция ведет с ХАМАС переговоры по возврату 150 заложников из Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных в Израиле. Об этом сообщает Takvim.

Как сообщает издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение начать переговорный процесс по возврату удерживаемых лиц. По оценкам, среди заложников, захваченных ХАМАС, есть граждане Израиля, Китая, Таиланда, Германии, США и Непала.

Сообщается, что после указания Эрдогана по проведению переговоров ХАМАС освободил израильтянку и ее ребенка.

Ранее стало известно, что Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС. По данным источников, стороны обсудили вопрос освобождения удерживаемых группировкой заложников в Анкаре.