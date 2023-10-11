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22:07, 11 октября 2023Мир

Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС

Президент Турции Эрдоган обсудил с представителями ХАМАС освобождение заложников
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Habertürk.

По данным источников телеканала, стороны обсудили вопрос освобождения удерживаемых группировкой заложников. Переговоры прошли в Анкаре.

Ранее ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам и лицам с двойным гражданством, находящимся у них в заложниках после атаки на Израиль.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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