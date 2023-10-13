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01:23, 13 октября 2023Мир

ХАМАС при атаке использовали подробные карты городов и баз Израиля

WSJ: бойцы ХАМАС при атаке использовали подробные карты городов и баз Израиля

Фото: Hashem Zimmo / Globallookpress.com

Бойцы ХАМАС, атаковавшие южные районы Израиля, имели при себе подробные карты населенных пунктов и военных баз, на которые нападали. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на местах нападений израильские военные и спасатели нашли документы на арабском языке. В одном из них, датированных 15 июня 2023 года и помеченных «совершенно секретно», отмечен план проникновения в кибуц Мефальсим недалеко от Газы. Там также указана цель — захватить жителей в заложники.

Документы содержат карты и аэрофотоснимки населенного пункта. В них отмечено, что на этой местности проживает около одной тысячи гражданских лиц.

Ранее стало известно, что бойцы группировки ХАМАС во время нападения на фестиваль электронной музыки в Израиле утром 7 октября были одеты как военные и полицейские.

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    Марина Совина
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