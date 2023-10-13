В России изучат идею Ирана о создании газового хаба

Новак: «Газпром» изучит предложение Ирана о создании газового хаба

Российский вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости оценить предложение Ирана о создании газового хаба, в котором помимо двух стран примут участие Туркменистан и Катар, сообщает RT.

Озвученную иранским министром инициативу зампред правительства назвал «потенциально хорошим проектом», который изучит «Газпром». «Конечно, он будет… в нем будут участвовать, и Россия в том числе. Но надо его оценить и изучить», — сказал Новак в интервью.

О том, что власти Ирана рассматривают возможность закупок газа в России, а добытое в республике топливо страна планирует продавать за рубеж, стало известно около года назад. О переговорах по продаже газа Ирану на текущей неделе в ходе пленарной сессии «Российской энергетической недели» говорил также президент России Владимир Путин.

В июне 2023 года иранский министр нефти Джавад Оуджи рассказал о предложении создать газовый хаб в южной провинции страны Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Чиновник тогда связал перспективы реализации проекта с тем, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире.