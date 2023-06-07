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15:14, 7 июня 2023Экономика

На Ближнем Востоке собрались создать газовый хаб при участии России

Иран хочет создать газовый хаб в Персидском заливе с участием России, Туркмении и Катара

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Ирана при участии России, Туркмении и Катара собираются создать газовый хаб в южной провинции страны Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Об этом со ссылкой на иранского министра нефти Джавада Оуджи сообщило агентство Tasnim.

Чиновник связал перспективы реализации проекта с тем, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. Он подчеркнул, что министерство будет активно следить за своей долей торговли газом с соседними странами.

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В Бушере, о котором применительно к запланированному газовому хабу говорят иранские власти, работает первая из возведенных в стране и на всем Ближнем Востоке атомная электростанция. Строительство ее в 1975 году начал западногерманский концерн Kraftwerk Union, а завершал после длительной консервации уже российский «Атомстройэкспорт».

Ранее по итогам переговоров с вице-премьером России Александром Новаком Джавад Оуджи сообщал, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана.

В мае турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны будет запущен максимум в течение года. Среди потенциальных поставщиков через турецкий хаб назывались Россия, Азербайджан и Иран.

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    Дмитрий Воронин
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