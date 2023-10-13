Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 13 октября 2023Мир

В США рассказали о худшем дне Зеленского

Подполковник Квятковски предрекла Украине потерю интереса США из-за Израиля
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение интереса США к украинскому кризису, считает бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению эксперта, день начала конфликта в Израиле можно назвать худшим для президента Украины Владимира Зеленского. «И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания», — предрекла она.

Квятковски подчеркнула, что отправленное Киеву западное оружие оказалось в руках солдат ХАМАС. Специалист указала на то, что Вашингтон совершает одну и ту же ошибку: поставлет оружие одному государству, а затем обнаруживает его в другом. «Зеленскому придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником», — рассказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Королева» Канады угрожает людям казнями и борется с сатанистами у власти. Кто она такая и почему ей верят тысячи людей?

    Российские вертолеты займутся поиском и уничтожением морских дронов

    В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

    Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

    В Германии предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

    В США рассказали о худшем дне Зеленского

    В Конгрессе США выступили против поддержки Украины

    ХАМАС при атаке использовали подробные карты городов и баз Израиля

    Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о детях в секторе Газа

    Посол заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости