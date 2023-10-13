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03:22, 13 октября 2023Мир

США испугались войны на два фронта из-за Украины и Израиля

Журналист Гарднер: США испугались войны на два фронта из-за Украины и Израиля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон испугался истощающей войны на два фронта из-за ситуации с Украиной и Израилем. Об этом заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена начинает паниковать. «США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее», — объяснил он.

Автор отметил, что аналогичную озабоченность выразила министр армии США Кристин Вормут. Она усомнилась в том, что американская сторона сможет поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля.

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    Марина Совина
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