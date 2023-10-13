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00:09, 13 октября 2023Мир

В США допустили отправку американских военных в Израиль

Politico: США пересмотрят решение не отправлять американских военных в Израиль

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вашингтон может пересмотреть решение не отправлять американских военных в Израиль. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

Как уточнили эксперты, США допускают вероятность изменения решения по этому вопросу, несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена исключила отправку военного персонала в сектор Газа. «Но решение, которое было объявлено высокопоставленным представителем Белого дома, может быть пересмотрено», — указал источник.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Пентагон рассматривает возможность отправки к побережью Израиля военного корабля «Дуайт Д. Эйзенхауэр» и сопровождающих его суден, которые как раз планировалось послать на Ближний Восток.

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    Марина Совина
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