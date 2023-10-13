Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 13 октября 2023Силовые структуры

Российского подростка задержали за призывы вступать в украинскую нацбригаду

В Комсомольске-на-Амуре 14-летний фанат «Азова» учил собирать коктейли Молотова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Комсомольске-на-Амуре силовики задержали 14-летнего подростка, который оказался фанатом украинской нацбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша учил собирать коктейли Молотова и выкладывал инструкции в созданную им группу «Батальон Амур». Он призывал подписчиков совершать теракты вместе с ним.

Его вычислили сотрудники правоохранительных органов и задержали. Теперь с ним работают следователи.

11 октября сообщалось, что в Пензе возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, угрожавшего терактами в пяти городах страны. По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года юноша анонимно отправил 15 сообщений и совершил 30 звонков, в которых угрожал осуществлением терактов на объектах инфраструктуры Пензы, Кисловодска, Красноярска, Чебоксар и Волгограда. Противоправную деятельность подростка пресекли сотрудники ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Сжегшего Коран россиянина доставили в суд Грозного

    ХАМАС нанесло массированный удар по Ашкелону

    Стилистка назвала россиянам самые модные пуховики на зиму

    Москвичей предупредили об отмене движения трамваев на юге столицы

    Россиянам назвали четыре «пожирающие» заряд смартфона функции

    Сигнал «Режим» объявляли в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

    В мишленовском ресторане в центре Москвы произошел пожар

    В центре Москвы дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

    В Бишкеке началось заседание Совета глав СНГ в узком составе

    Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости