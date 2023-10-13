Российского подростка задержали за призывы вступать в украинскую нацбригаду

В Комсомольске-на-Амуре 14-летний фанат «Азова» учил собирать коктейли Молотова

В Комсомольске-на-Амуре силовики задержали 14-летнего подростка, который оказался фанатом украинской нацбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша учил собирать коктейли Молотова и выкладывал инструкции в созданную им группу «Батальон Амур». Он призывал подписчиков совершать теракты вместе с ним.

Его вычислили сотрудники правоохранительных органов и задержали. Теперь с ним работают следователи.

11 октября сообщалось, что в Пензе возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, угрожавшего терактами в пяти городах страны. По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года юноша анонимно отправил 15 сообщений и совершил 30 звонков, в которых угрожал осуществлением терактов на объектах инфраструктуры Пензы, Кисловодска, Красноярска, Чебоксар и Волгограда. Противоправную деятельность подростка пресекли сотрудники ФСБ.