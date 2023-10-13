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15:56, 13 октября 2023Путешествия

Летевший в Россию самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Мале в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Дубае

Кадр: Telegram-канал «Дубай Петрович»

Летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране. Об этом пишет Telegram-канал «Дубай Петрович».

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Мале (Мальдивы) в Москву. Отмечается, что воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за подозрения на инсульт у 33-летней пассажирки.

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«На протяжении маршрута экипаж дважды спрашивал, есть ли на борту врач (его не оказалось), — говорится в сообщении. — Женщина летела с мужем, после остановки на борт поднялись медики и забрали ее с собой на коляске».

По данным источника, остальные пассажиры рейса сидят в самолете уже больше часа, в аэропорт их выпускать не планируют. Всех просят оставаться на местах. Наземные службы начали дозаправку самолета.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета из Волгограда в Москву. Уточняется, что воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.

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    Фариза Бацазова
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