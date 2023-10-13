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20:18, 13 октября 2023Из жизни

Девушка с самыми большими губами в мире захотела самые большие скулы в мире

Андреа Иванова, обладательница самых больших губ в мире, решила увеличить скулы

Фото: @andrea88476

Андреа Иванова из болгарского города София, считающая себя обладательницей самых больших губ в мире, заявила о желании рекордно увеличить скулы. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя девушка уже потратила около 1,6 тысячи фунтов стерлингов (190 тысяч рублей) на филлер для скул, а также на новые филлеры для подбородка и губ. Врачи предупредили ее, что последующие инъекции могут быть опасны для жизни, но Иванова решила не прислушиваться к их мнению. Ее главная цель — стать похожей на человеческую версию кукол Bratz.

Я хочу, чтобы у меня были не только самые большие губы в мире, но и самые большие скулы в мире. Пока мне сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скулы, но скоро сделают еще две

Андреа Ивановаобладательница самых больших губ в мире

При этом Иванова не собирается прекращать делать инъекции и в губы. «Мои губы все еще недостаточно большие, и я хочу, чтобы они были намного больше, чем сейчас», — заявила она журналистам.

Девушка признается, что из-за необычной внешности ей очень сложно найти любовь. Однако она не оставляет попыток все же встретить своего суженого, а комментарии многочисленных хейтеров полностью игнорирует.

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Андреа Иванова начала активно менять свою внешность в 2018 году. Она регулярно накачивала губы гиалуроновой кислотой, а также сделала операцию по увеличению груди. Болгарка признавалась, что побывала почти во всех клиниках родного города и попробовала практически все возможные виды филлеров. За пять лет она потратила восемь тысяч фунтов стерлингов (950 тысяч рублей) только на филлеры для губ.

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    Екатерина Лобанова
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