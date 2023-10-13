Лукашенко посетовал на непартнерское поведение Армении

Президент Белоруссии Лукашенко: Армения не всегда ведет себя по-партнерски

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении других стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он сказал на заседании Совета глав стран союза, передает БелТА.

По словам Лукашенко, «не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения». Также Содружество покинула Грузия, фактически в нем нет Украины и «большие вопросы по Молдове».

Он считает, что за этим процессом не стоит спокойно наблюдать со стороны, так как Запад прилагает усилия чтобы «расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам». Поэтому следует критично относиться к тому, что происходит в СНГ и «не прятать голову в песок».

Ранее Лукашенко заявил о планах Запада уничтожить единство России и Белоруссии. Несмотря на то что единство стран сохранено, «спокойно нам не будет».