Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 10 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что Запад попытается разрубить единство России и Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Запад планирует разрубить единство России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — сказал он на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По его словам, в последних докладах спецслужбы и разведка предупреждают о планах Запада разрубить единство государств.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном ударе по ВСУ в районе Авдеевки

    Мэр российского города умер в 47 лет

    МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

    Победитель «Евровидения-2009» Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

    В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

    Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

    В США заявили о страхе Зеленского из-за событий в Израиле

    МИД России сообщил о поддержании контактов по ситуации в Израиле

    Рябков заявил о подготовке к отзыву ратификации ДВЗЯИ Россией

    Требующего лекарства для сына со СМА уральца позвали в Минздрав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости