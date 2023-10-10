Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что Запад попытается разрубить единство России и Белоруссии

Запад планирует разрубить единство России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — сказал он на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По его словам, в последних докладах спецслужбы и разведка предупреждают о планах Запада разрубить единство государств.